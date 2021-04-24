Журналист Пургин пригрозил Украине четырьмя "всадниками водного апокалипсиса"

Украина столкнется с четырьмя всадниками водного апокалипсиса в ближайшее время. Такое мнение выразил журналист Иван Пургин.

Украина столкнется с четырьмя всадниками водного апокалипсиса в ближайшее время. Такое мнение выразил журналист Иван Пургин.

Эксперт высказался о засухе, которая настигает Украину. По его словам, страна встала на путь острейшей проблемы. Речь идет о нехватке питьевой воды. Журналист уверен, что никакое государство не сможет бороться с природной стихией, в сопровождении экономического, социального и военно-политического кризисов.

"Смех смехом, но если процесс высушивания Восточной Европы зайдет слишком далеко, то Днепр действительно могут перекрыть!" — констатировал Пургин в материале для онлайн-издания "Новости Украины".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее объяснил, как снять "водную блокаду" Крыма. Депутат Госдумы РФ предложил перекрыть Днепр дамбой, говорится на сайте 360tv.ru.