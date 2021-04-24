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12:20   24 Апреля 2021
Армия

Министры обороны России и Армении по телефону обсудили ситуацию в Карабахе

Министры обороны России и Армении по телефону обсудили ситуацию в Карабахе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян осуществили телефонные переговоры. Темой послужила текущая обстановка в Нагорном Карабахе.

Министры обороны уделили внимание миротворческой миссии российского контингента. Также обсуждались основные моменты касательно широкомасштабных реформ, совместные действия армяно-российского объединенного контингента и будущие программы, передает пресс-служба минобороны Армении.

Отмечается, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре 2020 года. Урегулировать конфликт удалось с помощью трехсторонних совместных переговоров Азербайджана, Армении и России.

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