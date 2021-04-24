Диетолог рассказала, почему пиво нельзя закусывать чипсами

Некоторые закуски к пиву считаются вредными. Однако есть и те, которые идеально подходят к этому напитку, рассказали шеф-повар Дмитрий Табаков и диетолог Елена Соломатина.

Некоторые закуски к пиву считаются вредными. Однако есть и те, которые идеально подходят к этому напитку, рассказали шеф-повар Дмитрий Табаков и диетолог Елена Соломатина.

Отличной закуской к пиву являются раки, но важен и бульон, в котором их готовят, отметил Табаков. Для хорошего вкуса мяса нужно немного пересолить воду, в которой они варятся. С лагером лучше всего употреблять жареных кальмаров и осьминогов, а также креветки, заявил шеф-повар. Курица тоже считается безвредной и хорошей закуской к пенному напитку.

Самой вредной закуской диетолог Соломатина назвала чипсы из-за их негативного влияния на органы ЖКТ и сердечно-сосудистую систему. Пиво усиливает их воздействие, рассказала врач. К менее вредным можно отнести все несоленые морепродукты. В качестве соуса можно использовать томатную пасту с добавлением зелени, чеснока и перца.