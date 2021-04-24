YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne оказались заблокированы на Украине

Закрытые на Украине телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne больше не могут осуществлять свою деятельность даже на платформе YouTube.

Закрытые на Украине телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne больше не могут осуществлять свою деятельность даже на платформе YouTube.

Стоит отметить, что в начале текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на вышеперечисленные телеканалы.

Их владельцем является депутат партии "Оппозиционная платформа -— За жизнь" Тарас Козак. Руководство политической силы осудило это решение СНБО, назвав его проявлением диктатуры.

Ранее стало известно, что председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обжалует указ Зеленского о санкциях против него. Оппозиционер уже подал иск в Верховный суд Украины, сообщил телеканал RT.