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11:58   24 Апреля 2021
Политика

YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne оказались заблокированы на Украине

YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne оказались заблокированы на Украине

Закрытые на Украине телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne больше не могут осуществлять свою деятельность даже на платформе YouTube.

Стоит отметить, что в начале текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на вышеперечисленные телеканалы.

Их владельцем является депутат партии "Оппозиционная платформа -— За жизнь" Тарас Козак. Руководство политической силы осудило это решение СНБО, назвав его проявлением диктатуры.

Ранее стало известно, что председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обжалует указ Зеленского о санкциях против него. Оппозиционер уже подал иск в Верховный суд Украины, сообщил телеканал RT.

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#украина #youtube #телеканалы

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