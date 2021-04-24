Обнаружена пропавшая субмарина ВМС Индонезии

Подлодка ВМС Индонезии, ранее числившаяся пропавшей, была обнаружена рядом с Бали. Об этом сообщил начальник штаба ВМС страны.

Подлодка ВМС Индонезии, ранее числившаяся пропавшей, была обнаружена рядом с Бали. Об этом сообщил начальник штаба ВМС страны.

Субмарина была обнаружена в водах неподалеку от острова Бали. В ходе сканирования дна удалось выяснить, что она находится на глубине в 850 метров. В ближайшее время начнется спасательная операция.

Подлодка индонезийского флота KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля. Командование приступило к поиску в регионе выполнения задания экипажем.

На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Журналисты из Индонезии сообщали, что запасов кислорода подводникам может хватить до субботы. Джакарта получила предложение помощи от ряда государств, включая Россию, США, Германию, Францию, Индию, Австралию и Турцию.