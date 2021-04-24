Врач из Ирландии перечислил разрушающие кишечник продукты

Правильное питание может поддерживать здоровье кишечника, однако некоторые продукты могут привести к его разрушению. Об этом рассказал доктор Бердинг Гарольд.

Правильное питание может поддерживать здоровье кишечника, однако некоторые продукты могут привести к его разрушению. Об этом рассказал доктор Бердинг Гарольд.

Специалист, работающий в Университетской больнице Корке в Ирландии, сообщил о негативном влиянии определенной еды на кишечник. Так, следует воздерживаться от употребления большого количества обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.

Кроме того, навредить микробиоте кишечника могут диетические газированные напитки, в которых содержатся искусственные подсластители. Врач также рекомендовал с осторожностью относиться к красному мясу из-за опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Express.