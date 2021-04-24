В КНР рассказали, будет ли успешным диалог РФ и США в сфере контроля над вооружениями

Переговоры США и России по вопросу контроля над вооружениями будут непростыми, а их исход будет зависеть от нескольких факторов, считает китайский эксперт Ли Юнхуэй.

Переговоры США и России по вопросу контроля над вооружениями будут непростыми, а их исход будет зависеть от нескольких факторов, считает китайский эксперт Ли Юнхуэй.

Стоит напомнить, что после прихода к власти в США Джо Байдена Белый дом достаточно быстро согласился на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом в дальнейшем Вашингтон вряд ли будет таким сговорчивым.

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй в интервью РИА Новости напомнила, что российский президент Владимир Путин предложил создать среду бесконфликтного сосуществования. Она назвала подобный шаг очень важным для отношений между США и Россией.

"Удастся ли в конце концов договориться, зависит от степени превентивных мер двух стран в области исследований и разработок стратегических ядерных вооружений и развития общей глобальной ядерной стратегии", — сообщила эксперт.

Она подчеркнула, что судьба будущих переговоров остается неясной. По ее словам, Китай не намерен участвовать в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями.