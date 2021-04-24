США готовятся к учениям у восточных границ России

Соединенные Штаты планируют провести учения на Аляске в мае с участием 15 тысяч солдат. Об этом накануне сообщило Тихоокеанское командование ВВС США.

Соединенные Штаты планируют провести учения на Аляске в мае с участием 15 тысяч солдат. Об этом накануне сообщило Тихоокеанское командование ВВС США.

Военные маневры «Northern Edge-2021» пройдут с 3 по 14 мая. В них будут задействованы авианосная ударная группа США и более 200 самолетов, вертолетов и беспилотников. Учения пройдут на военных объектах, в аэропортах и на полигонах Аляски.

Ранее американское издание The National Interest писало, что изменение климата в Арктике станет серьезным препятствием для планов США. А аналитики китайского Sohu констатировали отставание ледокольный флота США от российского как минимум на 10 лет.