Вассерман: даже Зеленский поймет, что надо возвращать Украину в состав РФ

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что Украина рано или поздно присоединиться к России. Такое мнение он высказал в интервью изданию Украина.ру.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что Украина рано или поздно присоединиться к России. Такое мнение он высказал в интервью изданию Украина.ру.

В любом государстве могут произойти некоторые действия, которые повлияют на киевское руководство так сильно, что они увидят себя лишь в составе РФ, подчеркнул эксперт.

«Я не исключаю, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже [Президент Украины Владимир] Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет», — сказал Вассерман.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский не примет предложение российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, украинский президент не может «во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

Он назвал предложение Путина «странным». Резников отметил, что подобная встреча должна проходить в рамках нормандского формата с участием лидеров Германии и Франции.