Журналисты определили, кто на самом деле заслуживает победы на "Оскаре"

Российские обозреватели поделились прогнозом насчет победителей 93-й церемонии премии "Оскар". Они назвали вероятных лауреатов и определили, кто действительно заслужил награды.

Российские обозреватели поделились прогнозом насчет победителей 93-й церемонии премии "Оскар". Они назвали вероятных лауреатов и определили, кто действительно заслужил награды.

Главная американская кинопремия наградного сезона "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля. В преддверии 93-й церемонии обозреватели издания Lenta.ru предположили, кому достанутся награды в главных номинациях. Заодно обозреватели вспомнили о тех, кто заслужил их на самом деле.

Лучшим фильмом станет лидер наградного сезона "Земля кочевников" Хлои Чжао. Социальная драма уже собрала большинство статуэток и имеет неплохие шансы на победу в главной премии. Но эксперты издания уверены, что не меньшего внимания заслуживает "Иуда и черный мессия", байопик о лидере "Черных пантер".

Лучшим режиссером станет Хлоя Чжао, хотя признания достоин и Дэвид Финчер за картину "Манк" — фильм о создании драмы "Гражданин Кейн". В актерских номинациях также без сюрпризов: ожидается, что награду посмертно получит Чедвик Боузман за роль в картине "Ма Рейни: Мать Блюза". Тогда вниманием будет обделен исполнитель главной роли в южнокорейской драме "Минари" Стивен Ян. В номинации "Главная женская роль" лауреатом, вероятнее всего, станет Френсис Макдорманд за роль в "Земле кочевников" — журналисты отмечают, что не менее сильная роль была у британской актрисы Ванессы Кирби в драме "Фрагменты женщины".