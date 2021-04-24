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11:35   24 Апреля 2021
Экономика

Россия может ввести запрет на импорт пива и других товаров из Чехии

Россия может ввести запрет на импорт пива и других товаров из Чехии

Москва рассматривает возможность введения экономических санкций в отношении Чехии. Об этом сообщили российские журналисты.

Ограничительные меры могут коснуться поставок чешского пива, пишет "Коммерсантъ". Сейчас в Россию импортируется около десяти торговых марок. Власти РФ не исключают введения санкций в качестве зеркального ответа на высылку дипломатов из Праги, отмечает газета со ссылкой на информаторов в государственных структурах.

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#санкции #чехия #импорт

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