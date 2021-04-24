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11:34   24 Апреля 2021
Происшествия

Жену знаменитого разведчика Батраева обнаружили мертвой в собственной квартире

Жену знаменитого разведчика Батраева обнаружили мертвой в собственной квартире

Скончалась супруга известного разведчика Бориса Батраева Зинаида. Ее обнаружили в собственной квартире на Комсомольском проспекте в Москве.

Зинаида Батраева скончалась на 99-м году жизни. Специалисты сообщили, что на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Батраевы поженились в 1946 году. Супруг Зинаиды занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки, а также возглавлял Кабинет истории внешней разведки. Он был награжден орденами Красной Звезды и Дружбы народов.

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#москва #разведчик #Зинаида Батраева

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