Жену знаменитого разведчика Батраева обнаружили мертвой в собственной квартире

Скончалась супруга известного разведчика Бориса Батраева Зинаида. Ее обнаружили в собственной квартире на Комсомольском проспекте в Москве.

Скончалась супруга известного разведчика Бориса Батраева Зинаида. Ее обнаружили в собственной квартире на Комсомольском проспекте в Москве.

Зинаида Батраева скончалась на 99-м году жизни. Специалисты сообщили, что на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Батраевы поженились в 1946 году. Супруг Зинаиды занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки, а также возглавлял Кабинет истории внешней разведки. Он был награжден орденами Красной Звезды и Дружбы народов.