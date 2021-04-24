Ученые назвали самые опасные для здоровья режимы питания

Группа ученых из Пекинского университета, Оксфорда и Университета Западной Австралии рассказали о самых опасных для здоровья режимах питания.

Группа ученых из Пекинского университета, Оксфорда и Университета Западной Австралии рассказали о самых опасных для здоровья режимах питания.

Определяющим фактором негативного воздействия на организм является некачественное питание — перебор либо недобор пищи, отметили специалисты. Исследователи узнали, что неправильный подход к ежедневному рациону может иметь отрицательные последствия для организма.

При неправильном питании может произойти скачок уровня холестерина, липопротеинов и других вредных компонентов, которые напрямую способствуют возникновению диабета и гипертонии. Во время исследования ученые выявили, что люди, в чьем рационе были шоколад, конфеты, хлеб, фруктовые соки и консервы и недостаточное количество клетчатки, овощей и фруктов, имели больше риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает Naked Science.