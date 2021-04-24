Бывшие жены Грачевского решили все вопросы о наследстве режиссера

Телеведущая Анна Грачевская, экс-супруга покойного режиссер Бориса Грачевского, и его вдова, актриса Екатерина Белоцерковская решают вопрос наследства.

Телеведущая Анна Грачевская, экс-супруга покойного режиссер Бориса Грачевского, и его вдова, актриса Екатерина Белоцерковская решают вопрос наследства.

Анна Грачевская рассказала прессе, как проходит ее общение с Белоцерковской после кончины основателя тележурнала "Ералаш". По ее словам, они состоят в отличных взаимоотношениях, проявляя понимание друг к другу. По словам экс-супруги режиссера, она очень счастлива, что у них получилось объединиться в столь непростой для них период.

Она подчеркнула, что между ними не возникает никаких недопониманий в вопросе дележа наследства режиссера. Как отметила Грачевская, они с дочерью точно не будут обделены. Бывшая жена создателя "Ералаша" уточнила, что спустя полгода после его кончины они смогут начать оформление имущества.

" Мы все разберемся. Никто никого не обидит. Все будет в порядке!" — оптимистично заявила Грачевская.

Ранее вдова режиссера Екатерина Белоцерковская показала подписчикам, как спустя три месяца после похорон выглядит могила ее возлюбленного. Она опубликовала снимок в разделе Stories в соцсети Instagram.