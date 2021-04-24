В Роскосмосе заявили о вероятном возобновлении переговоров о поставках РД-180 в США

Россия может возобновить переговоры о дальнейших поставках двигателей РД-180 в Соединенные Штаты после окончания испытательных полетов корабля Starliner.

Россия может возобновить переговоры о дальнейших поставках двигателей РД-180 в Соединенные Штаты после окончания испытательных полетов корабля Starliner.

Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, нужно подождать завершения испытательного полета корабля компании Boeing Starliner. Полет будет осуществляться на ракете Atlas-5, на которой в качестве маршевого двигателя первой ступени используется РД-180.

Отмечается, что если испытания завершатся успешно, то можно рассчитывать на вероятное возобновление переговоров о поставках российских жидкостных двигателей, которые производит предприятие НПО "Энергомаш". Недавно состоялась последняя поставка РД-180 по заключенному договору.