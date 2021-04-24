В Киеве сообщили, что Зеленский не сможет принять приглашение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского лидера Владимира Путина встретиться в Москве. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского лидера Владимира Путина встретиться в Москве. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу отметил, что Зеленский не может во время войны ехать в столицу для переговоров с представителем "страны-агрессора". Резников назвал предложение президента России немного странным. По его мнению, подобная встреча должна проходить в "нормандском формате" с лидерами Германии и Франции.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее пообещала ответить на приглашение Путина, сообщает сайт 360tv.ru.