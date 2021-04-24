Министр транспорта Аргентины погиб за рулем своего авто

Министр транспорта Аргентины Марио Меони скончался 23 апреля в результате дорожного происшествия. Смерть чиновника подтвердил президент страны Альберто Фернандес.

Министр транспорта Аргентины Марио Меони скончался 23 апреля в результате дорожного происшествия. Смерть чиновника подтвердил президент страны Альберто Фернандес.

Автомобиль, за рулем которого находился министр, перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Меони направлялся к своей семье в город Хунин.

"С глубокой скорбью я получил ужасное известие о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неутолимого и честного политика и госслужащего, который мог служить примером", — написал глава государства Альберто Фернандес в Twitter.

Причины ДТП устанавливают полицейские. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов другого автомобиля или животного, которое могло перебегать дорогу и спровоцировать аварию. Незадолго до ДТП в районе прошел дождь.