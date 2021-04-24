Спорт на голодный желудок назвали предвестником сжигания мышц

Интенсивные физические нагрузки на голодный желудок развивает риск сжигания мышц, а не жира. Об этом сообщила кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Интенсивные физические нагрузки на голодный желудок развивает риск сжигания мышц, а не жира. Об этом сообщила кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Без приема пищи допустимы только дыхательные упражнения и растяжка. Оптимальное время для начала занятий — это через полтора–два часа после утреннего приема пищи. Для сбалансированного завтрака может подойти белковый коктейль с каким-нибудь овощем или фруктом, передает "Царьград".

Признаком неправильного подхода к тренировкам является боль в области груди после нагрузки. Врач порекомендовала серьезный спорт перенести на вторую половину дня, а с утра заниматься чем-то более размеренным и спокойным.