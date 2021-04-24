Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от поездок за границу

Отказ от поездок в другие страны позволит сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку в РФ. В связи с этим российских туристов призвали воздержаться от заграничных поездок.

Отказ от поездок в другие страны позволит сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку в РФ. В связи с этим российских туристов призвали воздержаться от заграничных поездок.

Сейчас в мире наблюдается нестабильная ситуация по коронавирусу. Россиян ждут длинные майские праздники, которые могут повлиять на заболеваемость COVID-19 в стране. Если граждане будут добросовестно соблюдать все санитарные нормы, то эпидемиологическая ситуация не станет хуже, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация нестабильна, то сейчас не лучшее время для отдыха за границей", — отметил Горелов.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ о признании нерабочими днями с 1 по 10 мая включительно. Такое решение направлено на сохранение темпов по снижению заболеваемости COVID-19 в стране.