Президент Незалежной Владимир Зеленский не сможет принять приглашение лидера России Владимира Путина и приехать в Москву для переговоров.

Президент Незалежной Владимир Зеленский не сможет принять приглашение лидера России Владимира Путина и приехать в Москву для переговоров.

Во время эфира телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера", вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не готов принять предложение. По его словам, инициатива российских коллег "выглядит странной".

Переговоры лидеров России и Украины должны организовываться и проводиться в "нормандском формате", уверен Резников. Он подчеркнул, что встречу нужно организовать на нейтральной территории при участии представителей и лидеров Франции и Германии.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что с Киевом никаких переговоров пока вести не нужно. Любые попытки завязать конструктивный разговор будут бессмысленными.