Аналитик Миронюк оценил решение ЦБ поднять ключевую ставку до 5% годовых

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 5%. Таким решением регулятор сработал на опережение, считает финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 5%. Таким решением регулятор сработал на опережение, считает финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Вопрос о повышении ключевой ставки был интригой перед заседанием Центробанка. Рассматривали три варианта развития событий. Первый предполагал увеличение на 0,25 процентных пункта, второй — на 0,5 процентных пункта, а третий — 3 сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.

"Ставка была пересмотрена на 0,5 п.п., до 5%, что противоречило ожиданиям большинства экономистов, предполагавших более плавное повышение в течение II квартала. Таким образом, ЦБ сработал на опережение", — сказал Миронюк "Известиям".

Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила решение поднять ключевую ставку до 5%. Эта мера принята, чтобы снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Еще она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.