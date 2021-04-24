Зрелищная часть парада Победы была отрепетирована в небе над Москвой

Зрелищная часть парада Победы была отрепетирована в подмосковной Кубинке. Более 70 самолетов и вертолетов приняли участие в мероприятии по подготовке к праздничному дню.

Зрелищная часть парада Победы была отрепетирована в подмосковной Кубинке. Более 70 самолетов и вертолетов приняли участие в мероприятии по подготовке к праздничному дню.

Первыми участие приняли пилотажные группы "Русские витязи". По плану они должны взлететь в точно отведенное время и выдержать строй на скорости 500 километров, уведомляет Пятый канал.

Также в Минобороны сообщили, что в этом году на параде будет продемонстрирован новый воздушный элемент. Россиянам представится возможность увидеть тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, а также Ми-35 и Ка-52. Истребители Су-35 на сверхмалой высоте и скорости сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160.