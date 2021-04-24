7:13 24 Апреля 2021Происшествия
Флаг России стал причиной потасовки украинских депутатов
Между депутатами Херсонского областного совета на заседании законодательного органа произошла потасовка. Причиной сталл плакат с российским флагом.
Между депутатами Херсонского областного совета на заседании законодательного органа произошла потасовка. Причиной сталл плакат с российским флагом.
Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань во время выступления своего коллеги Егора Устинова от "Оппозиционной платформы – За жизнь" попытался повесить на него плакат с изображением российского флага и надписью "Пособник оккупанта". Неуважительные действия парламентария повлекли за собой конфликт и жесткую реакцию со стороны Устинова. Он толкнул депутата в грудь, при этом порвав плакат.
Один из соратников депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" усадил Хланя на его место. В продолжении своей речи Устинов заявил о невозможности таких стычек на официальных мероприятиях.