Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:13   24 Апреля 2021
Происшествия

Флаг России стал причиной потасовки украинских депутатов

Флаг России стал причиной потасовки украинских депутатов

Между депутатами Херсонского областного совета на заседании законодательного органа произошла потасовка. Причиной сталл плакат с российским флагом.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань во время выступления своего коллеги Егора Устинова от "Оппозиционной платформы – За жизнь" попытался повесить на него плакат с изображением российского флага и надписью "Пособник оккупанта". Неуважительные действия парламентария повлекли за собой конфликт и жесткую реакцию со стороны Устинова. Он толкнул депутата в грудь, при этом порвав плакат.

Один из соратников депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" усадил Хланя на его место. В продолжении своей речи Устинов заявил о невозможности таких стычек на официальных мероприятиях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #депутаты #потасовка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров