Флаг России стал причиной потасовки украинских депутатов

Между депутатами Херсонского областного совета на заседании законодательного органа произошла потасовка. Причиной сталл плакат с российским флагом.

Между депутатами Херсонского областного совета на заседании законодательного органа произошла потасовка. Причиной сталл плакат с российским флагом.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань во время выступления своего коллеги Егора Устинова от "Оппозиционной платформы – За жизнь" попытался повесить на него плакат с изображением российского флага и надписью "Пособник оккупанта". Неуважительные действия парламентария повлекли за собой конфликт и жесткую реакцию со стороны Устинова. Он толкнул депутата в грудь, при этом порвав плакат.

Один из соратников депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" усадил Хланя на его место. В продолжении своей речи Устинов заявил о невозможности таких стычек на официальных мероприятиях.