МИД Китая сравнил политику США с напитками Coca-Cola

Глава МИД Китая Ван И напомнил США, что "демократия — это не Coca Cola". Об этом он заявил во время онлайн-конференции с представителями Совета по международным отношениям США.

Глава МИД Китая Ван И напомнил США, что "демократия — это не Coca Cola". Об этом он заявил во время онлайн-конференции с представителями Совета по международным отношениям США.

Своим сравнением Ван И дал понять США, что они не могут заставить весь мир быть желаемого им вкуса. Он отметил, что каждое государство обладает своим путем и системой, соответствующей симпатиям и антипатиям других.

"В конечном счете, только народ страны должен решить, верны ли выбранные ими система и путь. Мы никогда не перенимаем зарубежные модели, не экспортируем нашу идеологию и не требуем от других стран копировать методы Китая", — пояснил министр.

Международная позиция Китая основывается на том, чтобы все страны следовали по своему пути развития. Этот путь должен выстраиваться в соответствии с национальными условиями и потребностями людей.

Дипломат прокомментировал утверждение о том, что разногласия между Вашингтоном и Пекином выглядят как спор "демократии и авторитаризма".

"Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — ответил Ван И.

По словам китайского представителя, Пекин придерживается политики социалистической демократии, которая позволяет отразить волю народа. Многолетний диалог США и Китая показал, что страны с разными социальными системами могут находить точки сотрудничества, несмотря на различную позицию по многим вопросам.