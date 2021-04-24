Угрозу роста случаев COVID-19 из-за продления майских праздников оценили в РАН

Появление дополнительных выходных в период майских праздников может поспособствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России.

Появление дополнительных выходных в период майских праздников может поспособствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России.

Такой точки зрения относительно продления нерабочих дней в стране придерживается ученый Российской академии наук Евгения Шляхто. По его словам, десять дней непрерывных выходных позволят гражданам уехать загород, а временное рассредоточение населения замедлит темпы распространения инфекции. После праздников ситуация с коронавирусом в РФ будет обстоять совершенно иначе.

"Люди не будут ездить на работу, у них будет меньше контактов. Они смогут взять эти 10 дней и где-то отдохнуть", — добавил специалист в беседе с "Комсомольской правдой".

Накануне президент России Владимир Путин официально объявил дни между майскими праздниками нерабочими. С соответствующей просьбой к нему обратилась главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.