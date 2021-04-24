Введение санкционных ограничений в отношении России стало "довольно эффективной мерой", заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Введение санкционных ограничений в отношении России стало "довольно эффективной мерой", заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Представитель администрации заявил, что Вашингтон при вводе новых санкций планировали "действовать пропорционально". Также, по его словам, американская сторона хотела дать понять России, что готова нанести большой урон.

"Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали", — заявил Сингх.

Несмотря на все старания Белого дома, Москва показывает в отношении своих западных коллег "флегматичный" стратегический подход. Россия не позволяет США втягивать ее в агрессивные ситуации и продолжает проводить четкие красные линии, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин.