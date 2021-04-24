Судья, о котором случайно обмолвилась нидерландский прокурор Манон Риддербекс в ходе слушания по делу крушения MH17, исполняет особую роль. Об этом заявил техэксперт Юрий Антипов.

Судья, о котором случайно обмолвилась нидерландский прокурор Манон Риддербекс в ходе слушания по делу крушения MH17, исполняет особую роль. Об этом заявил техэксперт Юрий Антипов.

На минувшей неделе Гаагский окружной суд провел слушание по делу крушения Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, который следовал рейсом MH17. Во время заседания прокурор упомянула о "загадочном комиссаре". Эта судья играет важную роль в этом деле.

Информация о судье держится в секрете. Ее тайные постановления приложили к делу полученных от свидетелей СБУ данных без проверок. Технический эксперт Юрий Антипов считает, что у этой "таинственной" женщины особые функции, и работает она инкогнито, передает "ПолитРоссия".

"Этот комиссар вообще у них там называется следственный судья, и ей дали полномочия провести дополнительные следственные действия, которые в свое время не сделало само следствие на протяжении семи лет", — заметил техэксперт.

Следующее слушание по делу MH17 назначено на 21 мая. До заседания сторона защиты будет участвовать в осмотре обломков самолета. Адвокатам необходимо хорошо подготовиться к предстоящим событиям, чтобы не усложнить ситуацию, отметил Антипов.