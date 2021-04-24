Япония от испуга перед российскими танками вспомнила о ядерном оружии

Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся на Курилах Т-72Б. Читатели японского портала Kyodo News возмутились этому факту.

Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся на Курилах Т-72Б. Читатели японского портала Kyodo News возмутились этому факту.

Подразделения ВС РФ, дислоцированные на островах Курильского архипелага, получат модернизированные танки Т-80БВ. Планируется, что новые боевые машины сменят уже находящиеся на островах Т-72Б.

Публикация о развертывании на Курилах новой техники Восточного военного округа вызвала яростный отклик японских пользователей Сети в комментариях. Японцы сразу начали говорить об "угрозе", несмотря на то, что техника просто прошла процесс обновления. Они призывают продумать "ответные" действия.

"Что делает Япония? Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны. Северное направление нужно фортифицировать", — призвал пользователь Сети.

Другие пользователи выразили сомнения, что Токио удастся когда-нибудь присоединить к себе Южные Курилы. Суверенитет российской стороны на данный территории не подлежит сомнению.