Воспитывающие детей-инвалидов россияне могут досрочно выйти на пенсию

Граждане РФ могут досрочно выйти на пенсию по старости, если они воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Граждане РФ могут досрочно выйти на пенсию по старости, если они воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что претендовать на досрочный выход на пенсию может один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восьми лет, передает "Парламентская газета". Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет.

Однако необходимо, чтобы у женщины был минимальный стаж работы 15 лет, у мужчины — не менее 20 лет. Кроме того, выйти на пенсию раньше могут россияне, работающие во вредных и опасных условиях труда, например, шахтеры и спасатели.