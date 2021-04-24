Немецкий депутат возложил на США вину в конфликте между РФ и Чехией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией надо рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем Белого дома. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Дипломатический кризис между Россией и Чехией надо рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем Белого дома. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Отношения двух стран ухудшились после того, как к власти в США пришел Джо Байден. Об этом 360tv.ru заявил немецкий парламентарий.

"Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил", — отметил Вальдемар Гердт.

Парламентарий уверен, что конфликт между Чехией и РФ был "в программной линейке" новой внешней политики Соединенных Штатов. По его мнению, именно Байден и его администрация стоит за разжиганием ситуации.