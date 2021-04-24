Пушков указал на отсутствие смысла в переговорах с Зеленским

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским являются бессмысленными. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях.

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским являются бессмысленными. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях.

Парламентарий считает, что без участия ДНР и ЛНР диалог с украинскими властями пройдет впустую.

"Переговоры с Зеленским что в Париже, что "в любой точке Донбасса", не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств", — объяснил член Совета Федерации.

Пушков предложил провести саммит "нормандской четверки" в городах Луганской или Донецкой народных республик. Однако он усомнился, что Киев, Берлин и Париж согласятся на этот шаг. Сенатор утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры в главных точках Донбасса.