Захарова указала на глупость политиков ЕС на фоне скандала с Чехией

Поведение стран Прибалтики и Чехии на фоне разногласий Москвы и Праги в МИД РФ охарактеризовали цитатой писателя Карела Чапека.

Поведение стран Прибалтики и Чехии на фоне разногласий Москвы и Праги в МИД РФ охарактеризовали цитатой писателя Карела Чапека.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала скандал с Прагой и благодарность Чехии за поддержку стран в "противоборстве" с Россией.

"Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...", — написала политик на своей странице в соцсети, передает "Царьград".

Захарова сконцентрировала внимание на вольном высказывании автора и не дописав, предложила закончить его читателям Facebook самостоятельно.

В оригинале классик завершил мысль словами "то же самое и с дураками". Ранее экс-глава Чешской Республики Вацлав Клаус сообщил, что стыдится антироссийский действий своей страны. По его мнению, государство прислуживает США и НАТО.