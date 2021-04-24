Россия частично закроет доступ в Черное море иностранному флоту

Россия приостановит право на мирный проход иностранным военным кораблям и другим государственным судам в три района Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россия приостановит право на мирный проход иностранным военным кораблям и другим государственным судам в три района Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ограничение начнет действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать навигации через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

Закрытие трех районов Черного моря связано с проведением военных учений. Они никак не повлияют на торговлю и на украинские порты. Подобную практику применяют в мире, поэтому ничего удивительно в этом нет, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает "Царьград".