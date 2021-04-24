3:33 24 Апреля 2021Общество
Рабочий график Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется
Рабочий график президента России Владимира Путина на данный момент уточняется. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Рабочий график президента России Владимира Путина на данный момент уточняется. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне лидер страны подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. В связи с этим власти России должны определить количество служащих и работников, продолжающих свою работу вне зависимости от майских праздничных выходных.
На вопрос о влиянии указа о дополнительных нерабочих днях на график работы Владимира Путина пресс-секретарь ответил, что в данный момент он находится на этапе уточнения.