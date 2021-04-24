Новость об отказе России от МКС вызвала панику в США

Москва планирует перестать пользоваться Международной космической станцией в 2025 году из-за ее плачевного состояния. США придется поддерживать работу МКС самостоятельно.

Москва планирует перестать пользоваться Международной космической станцией в 2025 году из-за ее плачевного состояния. США придется поддерживать работу МКС самостоятельно.

Вашингтон обеспокоен этой перспективой, заявила журналист издания Science Ольга Добровидова. Она объяснила это тем, что США боятся не справиться с объемом работ по содержанию станции. Эксперт по космической политике Грег Отри уверен, что после потери "бесценного" партнера в лице России состояние МКС резко ухудшится, передает издание Science.

"МКС работает уже 20 лет — годы берут свое. Если Кремль откажется от МКС, что будет дальше?" — заявил Отри.

Москва планирует построить национальную орбитальную станцию и ввести ее в эксплуатацию к 2030 году. Сооружение также может стать перевалочным пунктом при полетах на Луну и другие планеты.