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3:03   24 Апреля 2021
Происшествия

Автомобиль протаранил столб в Южно-Сахалинске

Автомобиль протаранил столб в Южно-Сахалинске

Легковой автомобиль влетел в столб рядом с площадью Победы в Южно-Сахалинске. Вовремя подоспевшие очевидцы успели вытащить водителя из горящей машины, пишут СМИ.

Инцидент произошел утром 24 апреля на улице Горького. Переднюю часть автомобиля смяло после удара. Водитель не смог самостоятельно покинуть салон поврежденного автомобиля.

По предварительным данным, в салоне транспортного средства не было пассажиров. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, сообщили очевидцы.

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#авария #дтп #сахалин #столб

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