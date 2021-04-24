Летние веранды могут восстановить сферу общепита в Москве

Открытие летних веранд поспособствует восстановлению дохода ресторанов и кафе после ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение выразили власти Москвы.

Открытие летних веранд поспособствует восстановлению дохода ресторанов и кафе после ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение выразили власти Москвы.

Общепит в России гораздо лучше себя чувствует по сравнению с общепитом в Европе. Так, с приходом тепла в РФ уже заработали летние веранды. Например, в Москве их количество составило более трех тысяч, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Данные факторы исключают появление проблем у ресторанов.Работа временных территорий позволит предприятиям не сокращать персонал. Также предприниматели могут рассчитывать на большое количество посетителей в период майских праздников при условии хорошей погоды.