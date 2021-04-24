Американцы испугались модернизации "дряхлого" "Адмирала Кузнецова"

Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может стать грозным боевым кораблем после ряда модернизаций, считают авторы американского издания Popular Mechanics.

Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может стать грозным боевым кораблем после ряда модернизаций, считают авторы американского издания Popular Mechanics.

России не удается закончить ремонтные работы крейсера из-за того, что у страны не хватает ресурсов, а сам "Адмирал Кузнецов" якобы является "дряхлым" не эффективным авианесущим кораблем, считают журналисты американского журнала.

Тем не менее авторы указывают, что работы по модернизации завершатся в 2022 году, передает "ПолитРоссия". Крейсер получит гиперзвуковые ракеты, которые есть только на вооружении России, и уникальные средства радиоэлектронной борьбы. Также на борту корабля будет расположено 26 самолетов, предположительно Миг-29 и Су-33. При этом существует вероятность, что боевую группу "Адмирала Кузнецова" составят палубные истребители Су-57. Эти пункты могут сделать боевое судно грозой морей.

Противоречивые мнения в одной статье могут запутать читателей. Сначала авторы заявили о "неготовности" "Адмирала Кузнецова" к новым свершениям, а потом рассказали о самом передовом вооружении на его борту, сообщает "Царьград". Вероятно, журналисты просто находятся в неизвестности и не предполагают, как Россия будет модернизировать авианосец.