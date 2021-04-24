Роспотребнадзор дал прогноз по ситуации с COVID-19 на майских праздниках

Дополнительные выходные между майскими праздниками не станут причиной распространения COVID-19, если россияне будут строго соблюдать меры предосторожности.

Дополнительные выходные между майскими праздниками не станут причиной распространения COVID-19, если россияне будут строго соблюдать меры предосторожности.

Отдыхающим на майских праздниках следует соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие утвержденные правила по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Российский лидер Владимир Путин 23 апреля подписал указ о введении выходных дней с 1 по 10 мая. Так, власти намерены снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, передает "Царьград".