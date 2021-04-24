Гендиректор РЭО Буцаев заявил о планах построить экотехнопарк в Севастополе

Экотехнопарк по переработке отходов появится в Севастополе. Комплекс возведут на месте полигона твердых коммунальных отходов, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экотехнопарк по переработке отходов появится в Севастополе. Комплекс возведут на месте полигона твердых коммунальных отходов, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экотехнопарк будет важным проектом не только для Севастополя, но и для страны в целом. Комплекс с полным циклом переработки отходов может стать точкой развития образовательного туризма, считает Буцаев.

Ежегодно полигон "Первомайская балка" принимает около 190 тысяч тонн ТКО. Это единственный объект в Севастополе, где размещают твердый мусор. И хотя запас прочности есть, нужно переходить к современным системам сортировки и переработки, передает слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева 360tv.ru "360".

Севастополю будет полезен опыт "Российского экологического оператора" в реализации подобных проектов. Соглашение с инвесторами по строительству объекта планируют заключить уже в 2021 году.