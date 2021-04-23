Диетолог Шмелева раскрыла способ замедлить процесс старения с помощью яблок

Яблоки омолаживают организм и помогают в профилактике онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Яблоки омолаживают организм и помогают в профилактике онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Яблоки богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, они также содержат необходимые организму цинк и марганец. Кроме того, в этих фруктах находятся витамины группы Е и С, которые являются сильным антиоксидантом. Яблоки можно использовать в качестве полноценного перекуса между основными приемами пищи.

"Яблоки, особенно не очень сладкие, содержат небольшое количество фруктозы, и люди, у которых есть лишний вес и инсулин-резистентность, они могут ими спасаться", — рассказала врач в интервью телеканалу "Звезда".

Диетолог добавила, что небольшое количество глюкозы во фруктах не нагружает поджелудочную железу, поэтому употреблять их можно практически всем. Эти фрукты особенно рекомендуется включать в рацион людям, которые отказались от мяса, поскольку яблоки могут стать альтернативным источником железа.