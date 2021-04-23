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23:38   23 Апреля 2021
Общество

Жительница Шотландии нашла огромный скелет во время прогулки по пляжу

Жительница Шотландии нашла огромный скелет во время прогулки по пляжу

Скелет неизвестного существа был обнаружен на пляже Шотландии. Находку сделала женщина во время прогулки с собакой, фото в социальных сетях опубликовала ее сестра.

Пост девушки молниеносно собрал почти 20 тысяч лайков. Многие пользователи в комментариях начали задавать вопросы о найденном скелете. Некоторые предположили, что останки принадлежат кракену, лох-несскому чудовищу или динозавру, сообщает 360tv.ru.

"Моя сестра только что переехала на Саут-Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может его опознать?" — подписала Бернс фото.

Автор рассказала, что является океанологом по образованию. Она предположила, что ее сестра обнаружила кости кита. Через некоторое время местные жители подтвердили, что в 2019 году на пляж выбросился кашалот.

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#пляж #шотландия #скелет

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