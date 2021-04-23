Жительница Шотландии нашла огромный скелет во время прогулки по пляжу

Скелет неизвестного существа был обнаружен на пляже Шотландии. Находку сделала женщина во время прогулки с собакой, фото в социальных сетях опубликовала ее сестра.

Скелет неизвестного существа был обнаружен на пляже Шотландии. Находку сделала женщина во время прогулки с собакой, фото в социальных сетях опубликовала ее сестра.

Пост девушки молниеносно собрал почти 20 тысяч лайков. Многие пользователи в комментариях начали задавать вопросы о найденном скелете. Некоторые предположили, что останки принадлежат кракену, лох-несскому чудовищу или динозавру, сообщает 360tv.ru.

"Моя сестра только что переехала на Саут-Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может его опознать?" — подписала Бернс фото.

Автор рассказала, что является океанологом по образованию. Она предположила, что ее сестра обнаружила кости кита. Через некоторое время местные жители подтвердили, что в 2019 году на пляж выбросился кашалот.