Вышинский объяснил, с чем сталкиваются жители ДНР после получения паспортов РФ

Российское гражданство получили уже более 500 тысяч жителей Донбасса, но с интеграцией новых граждан в социальную систему России пока возникает множество проблем.

Российское гражданство получили уже более 500 тысяч жителей Донбасса, но с интеграцией новых граждан в социальную систему России пока возникает множество проблем.

Об этом в эфире передачи «Формула смысла» на радо «Вести ФМ» рассказал исполнительный директор «Международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

По словам журналиста, получение жителями Донбасса российского гражданства – это лишь первый шаг, а дальше пока вопросов больше, чем ответов.

«Получить паспорт – это только первый шаг. Паспорт дает в соответствии с Конституцией РФ огромное количество прав – на социальную защиту, на участие в общественно-политической жизни, на многие другие вещи, — напомнил Вышинский. — И с этим, конечно, пока вопросов больше, чем ответов».

Сам журналист ездил в Донецк и встречался там со многими людьми, разговаривал с уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике и с членами Общественной палаты, обсуждая сложности, с которыми сталкиваются местные жители, получившие российские паспорта.

«Очень много бытовых и житейских вопросов, с пропиской, регистрацией, которые дают право на получение социальных льгот, а в этом смысле реализовать эту процедуру на территории республики невозможно, потому что консульства нет», — рассказал Кирилл Вышинский.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ начало выдачу российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик в июне 2019 года. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, решение о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства было принято по гуманитарным соображениям.