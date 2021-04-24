Пушков назвал главную цель чешских обвинений в адрес России

Смысл антироссийской кампании, которую проводит Чехия, заключается в том, чтобы консолидировать на этой платформе западный альянс, исполняя тем самым задачу, поставленную американской администрацией.

Смысл антироссийской кампании, которую проводит Чехия, заключается в том, чтобы консолидировать на этой платформе западный альянс, исполняя тем самым задачу, поставленную американской администрацией.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации, председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Главный смысл истерии, поднятой в Чехии, консолидация западного альянса на антироссийской платформе. Администрация (президента США Джо) Байдена уже поставила задачу сплотить "альянс демократий" для проведения единой политики в отношении России», — пишет сенатор.

В Европе, по его словам, на тему взаимоотношений с Россией есть разные мнения. В частности, есть страны, которые считают, что важно поддерживать и расширять взаимодействие и диалог с РФ не только в силу политической необходимости, но и соблюдая собственные экономические интересы.

При этом Алексей Пушков обратил внимание на невнятный характер обвинений в адрес России, с которых Чехия начала свою антироссийскую кампанию, и отсутствие каких бы то ни было объяснений.

Чешская сторона не объясняет, что это был за склад, на котором в 2014 году произошли взрывы, что и для кого там хранилось, и какие конкретные доказательства указывают на вину России.

«Все это показывает, что никому в западном альянсе не нужно реальное расследование. А необходимо другое — консолидация Запада на антироссийской основе», — подчеркивает сенатор.

И именно с этой целью, по его словам, созданная вокруг шпионского скандала пропагандистская шумиха опережает и полностью перекрывает его смысловое содержание.

Напомним, ранее официальная Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, якобы причастных ко взрывам на военном складе во Врбетице, произошедшим в 2014 году. На этот шаг Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства в РФ.

Затем МИД Чехии назвал действия Москвы непропорциональными и выдвинул ультиматум, заявив, что, если Россия не отменит решения о высылке 20 чешских дипломатов, Прага вышлет более 60 сотрудников российского посольства.