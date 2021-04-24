Кедми: Россия за переход «красных линий» будет наказывать силовыми методами

Только Украина на данный момент перешла «красную линию», о которой в своем Послании на днях говорил президент России Владимир Путин.

Только Украина на данный момент перешла «красную линию», о которой в своем Послании на днях говорил президент России Владимир Путин.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

Напомним, ежегодное послание к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин огласил в среду, 21 апреля 2021 года. Говоря о внешней политике, глава государства подчеркнул, что организаторы провокаций, которые будут угрожать интересам безопасности России, пожалеют о своих действиях. При этом у самой России хватит для этого и решимости, и ответственности.

«Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — добавил президент России.

Комментируя эти слова Владимира Путина, Яков Кедми высказал мнение, что, говоря о «красной линией», президент РФ имел в виду некую черту, за пересечение которой Москва будет применять силовые методы. Пока что прочерченную Россией красную линию, по мнению израильского эксперта, пересекла Украина.

«Эту «красную линию» перешли только на Украине. Также это касается Прибалтики и других бывших советских республик, где начинается притеснение русского языка или русскоязычного населения. Повторюсь, это не только Украина. Сегодня Киев действует более нагло, жестоко и мерзко», — отметил политолог.

Также Яков Кедми предположил, что Москва не станет терпеть пересечение этих «красных линий» и в конце концов ответит нарушителям, каким бы ни был ее ответ.