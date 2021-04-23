Блогер Меркури разобрался в публикации Навального об окончании голодовки

Алексей Навальный закончил свою голодовку, подставив своих немногочисленных сторонников. Об этом заявил писатель и общественный деятель Илиас Меркури.

Алексей Навальный закончил свою голодовку, подставив своих немногочисленных сторонников. Об этом заявил писатель и общественный деятель Илиас Меркури.

Блогер объявил об окончании голодовки на своей странице в Instagram 23 апреля. Он отметил, что принял такое решение по рекомендации врачей, которым он доверяет.

Меркури в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание на подпись к последней публикации Навального в Instagram. Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) написал, что неоднократно встречался с гражданскими врачами в колонии и сдавал анализы, к результатам которых был доступ у его сторонников.

"К нему дважды приходили гражданские врачи, а его соратники об этом молчали. У них был полный биохимический анализ крови, а они опубликовали один калий. То есть они изначально хотели манипулировать дурачками, которые, к счастью, оказались немногочисленными", — отметил общественник.

Меркури считает, что с помощью отказа от еды Навальный хотел подогреть интерес к прошедшим протестным акциям. Однако его манипуляция не увенчалась успехом, что привело к внезапному окончанию голодовки.