Илон Маск назвал транспортировку российских космонавтов на МКС делом чести

SpaceX почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил руководитель компании Илон Маск.

SpaceX почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил руководитель компании Илон Маск.

Глава американской компании SpaceX, миллиардер, предприниматель Илон Маск заявил, что для него было бы "делом чести" транспортировать на МКС российских космонавтов. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной запуску корабля компании к МКС.

Он отметил, что не знает, почему США и Россия до сих пор не договорились о перекрестных полетах к МКС на российских "Союзах" и американских Crew Dragon. Однако у Маска нет данных о статусе подобного соглашения. Миллиардер предположил, что всему виной могут быть «нарушения связи».