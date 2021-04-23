Приложение для онлайн-оплаты ЖКХ появилось в Московской области

Сервис для удобной и быстрой оплаты ЖКХ "Умная платежка" запущен в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Сервис для удобной и быстрой оплаты ЖКХ "Умная платежка" запущен в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

По его словам, через приложение доступна передача показаний счетчиков и совершение оплаты коммунальных услуг без комиссии. Его можно установить на устройство или зайти в личный кабинет через сайт. Также будет доступна функция напоминания внесения средств на счет, во избежание просрочек и накопления пени.

"Как и везде, удобство — это часто цифровое решение. Мы сделали приложение "Умная платежка", — сказал Воробьев.

Он добавил, что для граждан, которые вовремя оплачивают ЖКХ будут доступны бонусы в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или покупки. Для этого была запущена программа "Коммунальный бонус". Для пожилых людей сделан проект "Активное долголетие", который научит старшее поколение пользоваться услугами, пишет сайт 360tv.ru.