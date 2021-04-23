Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия стран

Указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер поручил правительству составить список иностранных государств, в отношении которых могут применяться меры воздействия. Документ нацелен на защиту интересов и безопасность страны.

Указ ограничивает или полностью запрещает посольствам и консульским учреждениям, а также представительствами государственных органов и государственных учреждений зарубежных стран, заключать трудовые договора с физическими лицами, находящимися в РФ. Речь идет о государствах, которые предпринимают недружественные действия по отношению к России.

Кроме того, Путин продлил нерабочие дни в период майских праздников. Россияне смогут отдыхать с 1 по 10 мая включительно, сообщил "Царьград".