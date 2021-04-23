Баста, Мари Краймбрери и Little Big выступят на VK Fest

Организаторы одного из крупнейших музыкальных фестивалей в России VK Fest объявили первую волну артистов,

Организаторы одного из крупнейших музыкальных фестивалей в России VK Fest объявили первую волну артистов,

Традиционно мероприятие пройдет на берегу Финского залива в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году оно состоится 24 и 25 июля. Сообщается, что на сцену выйдут Баста, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, Артур Пирожков, "Пошлая Молли" и еще 70 популярных артистов.

Фестиваль пройдет на пяти сценах. Организаторы VK Fest обещают сделать упор на представителей танцевальной музыкальной культуры, R&B, а также электроники и поп-панка. На отдельной площадке выступят стендап-комики, блогеры и другие популярные спикеры. Гости мероприятия, которые купили билеты в прошлом году, смогут использовать их в этот раз.